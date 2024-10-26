В РФ взлетели стратегические бомбардировщики - Воздушные силы

Борты направляются в сторону потенциальных пусковых рубежей в районе Каспийского моря.
В российском воздушном пространстве находятся два стратегических бомбардировщика Ту-95.
Об этом говорится в сообщении Воздушных сил.
"В воздушном пространстве РФ 2 борта Ту-95. Направляются в район Каспия", — говорится в сообщении.
Кроме того, военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине в результате падения обломков возник пожар в нежилом помещении.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Днепре возросло количество погибших в результате ракетного удара.
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