В РФ взлетели стратегические бомбардировщики - Воздушные силы

Борты направляются в сторону потенциальных пусковых рубежей в районе Каспийского моря.

В российском воздушном пространстве находятся два стратегических бомбардировщика Ту-95.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил.

"В воздушном пространстве РФ 2 борта Ту-95. Направляются в район Каспия", — говорится в сообщении.

Кроме того, военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине в результате падения обломков возник пожар в нежилом помещении.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Днепре возросло количество погибших в результате ракетного удара.

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