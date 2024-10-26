Израиль нанес массированный удар по Ирану

Израиль не стал наносить удары по нефтяным и ядерным объектам Ирана и ограничился лишь военными.

В Тегеране заявили о серии мощных взрывов в ночь на 26 октября. В свою очередь в Армии обороны Израиля заявили о нанесении ударов по военным объектам на территории Ирана.

Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

Спикер ЦАХАЛ сообщил, что военные наносят точные удары по военным целям в Иране в ответ на продолжающиеся атаки иранского режима против государства Израиль в последние месяцы.

"ЦАХАЛ полностью готов как к наступлению, так и к обороне, и мы отслеживаем развитие событий в Иране и действия его союзников. Ведется постоянная оценка ситуации, и нет изменений в указаниях командования тыла", — говорится в сообщении.

CBS News со ссылкой на собственный источник сообщает, что Израиль не стал наносить удары по нефтяным и ядерным объектам Ирана и ограничился лишь военными.

Напомним, ранее сообщалось, что Иран приказал вооруженным силам быть готовыми к войне.

Кроме того, мы ранее информировали, что Байден отправляет в Израиль передовую противоракетную систему и американские войска.

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