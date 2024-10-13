Иран отправил в Россию "частные" спутники для запуска

Россия планирует использовать спутник в течение нескольких месяцев или больше.

Россия получила от Тегерана два спутника иранского производства для запуска на орбиту.

Об этом сообщает информационное агентство Tasnim, которое связано с иранским Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Спутник Kowsar предназначен для точного земледелия и картографирования. В то время как Hodhod – это спутник связи, связанный с Интернетом.

Спутники были "разработаны частной компанией", но это свидетельствует о "тесном сотрудничестве" Москвы и Тегерана в технической, научной и военной сферах.

В отчете говорится, что Россия уже отправляла иранские спутники на орбиту в феврале 2022 года, что вызвало беспокойство Вашингтона.

"Россия планирует использовать спутник в течение нескольких месяцев или дольше, чтобы помочь своим военным усилиям в Украине, прежде чем позволить Ирану взять его под свой контроль". Иран отрицает эти обвинения и заявил, что "всегда будет сохранять контроль над аппаратом", — говорится в сообщении. .

В то время как министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи уверяет, что его страна из-за ранее введенных американских санкций якобы не может производить и, соответственно, продавать такое "сложное оружие", как баллистические ракеты.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.