Иранские ракеты в России: Тегеран цинично ответил на санкции США

Иранский министр утверждает, что его страна не поставляла ракеты в РФ.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи уверяет, что его страна из-за ранее введенных американских санкций якобы не может производить и соответственно продавать такое "сложное оружие" как баллистические ракеты.

Об этом он написал в сети Х после того, как стало известно, что США вводят новые санкции, в том числе в отношении крупнейшей иранской авиакомпании Iran Air из-за поставок в Россию баллистических ракет малой дальности.

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"Сторонники санкций должны спросить себя: как Иран может производить и якобы продавать сложное оружие? Санкции НЕ решение, а часть проблемы”, — утверждает глава внешнеполитического ведомства Ирана.

Аббас Арагчи утверждает, что США и ЕС "опять действуют на основе ошибочной разведки и ложной логики".

“Иран не поставил баллистические ракеты России. И точка”, — убеждает он.

Напомним, 6 сентября издание Wall Street Journal со ссылкой на анонимных европейских и американских чиновников сообщило, что власти Ирана уже отправили в Россию баллистические ракеты малой дальности. В то же время, Иранская миссия при ООН официально отрицала, что Тегеран поставляет свои баллистические ракеты в РФ, и заявила, что соответствующие сообщения в западных СМИ не соответствуют действительности. Между тем член комитета по национальной безопасности парламента Ирана оговорился, что за предоставление оружия, а именно ракет и беспилотников, Тегеран получает от Москвы агропродукцию.

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