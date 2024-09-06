Иран отправил в Россию баллистические ракеты — WSJ

Европейские чиновники говорят, что Европа и США работают над санкциями в ответ на действия Ирана.

Власти Ирана уже отправили в Россию баллистические ракеты малой дальности.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на анонимных европейских и американских чиновников.

По информации издания, официальные лица Вашингтона поделились этой информацией с союзниками в последние дни.

Эта новость появилась на фоне того, что Россия значительно усилила воздушные и ракетные удары по нескольким городам и стратегической инфраструктуре в Украине.

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Европейские чиновники говорят, что Европа и США работают над санкциями в ответ на действия Ирана.

Ранее военный аналитик Sky News Шонн Белл заявил, что поставка Ираном баллистических ракет России выглядит "неизбежной".

"Мы понимаем, что российские солдаты находились в Иране, где проходили обучение в последние несколько недель, и хотя сообщения об этом невероятно деликатны, я получил информацию, что это неизбежно. Так что это вопрос дней”, — сказал он.

Шонн Белл отметил, что Владимир Путин заключил контракт с Ираном в декабре прошлого года и поставки пройдут "в скором времени".

По его словам, поставки будут состоять из двух типов баллистических ракет малой дальности.

"Это будет означать, что россияне смогут применять большее количество собственных ракет "Искандер" по целям большой дальности. Это очень тревожит", – подчеркнул военный аналитик.

Напомним, ранее сообщалось, что переданные России иранские ракеты Dezful смогут достать в любую точку Украины и несут в себе еще большую опасность, чем российские "Искандеры".

Иран может передать России баллистические ракеты!

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