Молодежная сборная Украины одержала волевую победу над Сербией в отборе на Евро-2025 (видео)

Подопечные Унаи Мельгосы выиграли седьмой матч подряд и стали единоличным лидером своей группы.

Молодежная сборная Украины (U-21) обыграла команду Сербии в матче 7-го тура группового этапа квалификации на Евро-2025. Поединок в латвийской Риге завершился со счетом 2:1 .

Уже на 7-й минуте встречи сербы вышли вперед – после подачи с углового отличился Самед Баждар.

На 34-й минуте украинцы отыгрались – Назар Волошин точно пробил в дальний угол, воспользовавшись передачей Арсения Батагова.

На перерыв команды ушли при паритете в счете, а во втором тайме "сине-желтые" забили победный мяч. На 58-й минуте Егор Ярмолюк красивым ударом паненкой реализовал пенальти, который заработал Илья Квасница.

Полное видео матча Украина U-21 – Сербия U-21

Для украинской "молодежки" это седьмая подряд победа в текущем отборе на континентальное первенство.

Подопечные Унаи Мельгосы стали единоличным лидером своей группы, набрав 21 очко. Ближайшего преследователя, команду Англии, украинцы опережают на три балла.

Победой над сербами сборная Украины гарантировала себе финиш в топ-2 отборочной группы и как минимум участие в матчах плей-офф отбора за выход на чемпионат Европы.

Следующий поединок в отборе на Евро-2025 наша молодежка проведет во вторник, 10 сентября, против Северной Ирландии.

Напомним, в финальной части Евро-2025 (U-21) выступят 16 команд: Словакия (хозяйка финального турнира) и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора (девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в котором будут играть шесть обладателей вторых мест).

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