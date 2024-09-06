Украина – Албания: онлайн-трансляция матча Лиги наций

В субботу, 7 сентября, сборная Украины сыграет против национальной команды Албании в матче 1-го тура группового раунда Лиги наций сезона-2024/25.

Из-за полномасштабной войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашний для "сине-желтых" поединок состоится в Праге (Чехия) на стадионе "Epet Arena". Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

В Лиге наций-2024/25 команда Сергея Реброва выступит в Дивизионе B. Кроме Албании, соперниками украинцев в группе будут Чехия и Грузия.

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Украина – Албания.