В Полтаве раздался взрыв: что известно

Оставайтесь в укрытиях до сигнала отбоя воздушной тревоги.

В Полтаве вечером 7 сентября, около 22:30, раздался взрыв.

Об этом сообщают местные жители в Сети.

В городе была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации и движении скоростной цели через Харьковщину в направлении Полтавы.

Последствия атаки пока не известны. Оставайтесь в укрытиях до сигнала отбоя воздушной тревоги.

Напомним, утром 3 сентября россияне ударили по Институту связи в Полтаве двумя баллистическими ракетами. Погибших сейчас 55 человек.

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