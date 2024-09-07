В Полтаве раздался взрыв: что известно

Оставайтесь в укрытиях до сигнала отбоя воздушной тревоги.
В Полтаве вечером 7 сентября, около 22:30, раздался взрыв.
Об этом сообщают местные жители в Сети.
В городе была объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации и движении скоростной цели через Харьковщину в направлении Полтавы.
Последствия атаки пока не известны. Оставайтесь в укрытиях до сигнала отбоя воздушной тревоги.
Напомним, утром 3 сентября россияне ударили по Институту связи в Полтаве двумя баллистическими ракетами. Погибших сейчас 55 человек.
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