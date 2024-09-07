У Полтаві пролунав вибух: що відомо

Залишайтеся в укриттях до сигналу відбій повітряної тривоги.
У Полтаві ввечері 7 вересня, близько 22:30, пролунав вибух.
Про це повідомляють місцеві мешканці в Мережі.
У місті була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації та рух швидкісної цілі через Харківщину в напрямку Полтави.
Наслідки атаки поки невідомі. Залишайтеся в укриттях до сигналу відбій повітряної тривоги.
Нагадаємо, вранці 3 вересня росіяни вгатили по Інституту зв'язку в Полтаві двома балістичними ракетами. Загиблих наразі 55 людей.
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