У Полтаві пролунав вибух: що відомо

Залишайтеся в укриттях до сигналу відбій повітряної тривоги.

У Полтаві ввечері 7 вересня, близько 22:30, пролунав вибух.

Про це повідомляють місцеві мешканці в Мережі.

У місті була оголошена повітряна тривога. Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації та рух швидкісної цілі через Харківщину в напрямку Полтави.

Наслідки атаки поки невідомі. Залишайтеся в укриттях до сигналу відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, вранці 3 вересня росіяни вгатили по Інституту зв'язку в Полтаві двома балістичними ракетами. Загиблих наразі 55 людей.

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