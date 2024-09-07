В Одеській області застрелився прикордонник – ЗМІ

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розслідують обставини його смерті.

На півдні Одеської області один з офіцерів Держприкордонслужби не прибув на службу 6 вересня. Невдовзі з'ясувалося, що він здійснив самогубство.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на власні джерела в правоохоронних органах.

За інформацією видання, прикордонника знайшли мертвим з вогнепальним пораненням. Попередньо встановлено, що він застрелився із пістолета.

Джерела повідомляють, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження та розслідують обставини його смерті.

Нагадаємо, раніше у столичному парку "Аврора" поблизу Воскресенського проспекту у Дніпровському районі Києва виявили тіло чоловіка, який, ймовірно, вчинив самогубство в громадській вбиральні.

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