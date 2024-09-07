В Одесской области застрелился пограничник – СМИ

Правоохранители открыли уголовное производство и расследуют обстоятельства его смерти.

На юге Одесской области один из офицеров Госпогранслужбы не прибыл на службу 6 сентября. Вскоре выяснилось, что он совершил самоубийство.

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

По информации издания, пограничника нашли мертвым с огнестрельным ранением. Предварительно установлено, что он застрелился из пистолета.

Источники сообщают, что правоохранители открыли уголовное производство и расследуют обстоятельства его смерти.

Напомним, ранее в столичном парке "Аврора" близ Воскресенского проспекта в Днепровском районе Киева обнаружили тело мужчины, который, вероятно, совершил самоубийство в общественном туалете.

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