Эксперт озвучил главное достижение "Рамштайна" для Украины

Главное достижение для Украины после заседания группы "Рамштайн – это то, что страны Запада до сих пор не устали от войны в Украине.

Такое мнение озвучил военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире КИЕВ24.

По его словам, речь идет, в частности, о расширенном характере военно-технической помощи наших стратегических союзников.

"Следует говорить о том, что Соединенные штаты заявили о передаче нам военно-технического снаряжения на примерно 250 миллионов долларов, похожую сумму озвучила Британия ", — сказал эксперт.

Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил главные результаты заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", которое состоялось в пятницу, 6 сентября, в немецком городе Франкфурте-на-Майне.

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