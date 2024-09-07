Эксперт озвучил главное достижение "Рамштайна" для Украины

Украина получила новую помощь от стран-партнеров.
Главное достижение для Украины после заседания группы "Рамштайн – это то, что страны Запада до сих пор не устали от войны в Украине.
Такое мнение озвучил военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире КИЕВ24.
По его словам, речь идет, в частности, о расширенном характере военно-технической помощи наших стратегических союзников.
"Следует говорить о том, что Соединенные штаты заявили о передаче нам военно-технического снаряжения на примерно 250 миллионов долларов, похожую сумму озвучила Британия ", — сказал эксперт.
Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил главные результаты заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", которое состоялось в пятницу, 6 сентября, в немецком городе Франкфурте-на-Майне.
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