Експерт озвучив головне досягнення "Рамштайну" для України

Головне досягнення для України після засідання групи "Рамштайн - це те, що країни Заходу досі не втомилися від війни в Україні.

Таку думку озвучив військовий експерт Дмитро Снєгірьов в ефірі КИЇВ24.

За його словами, йдеться, зокрема, про розширений характер військово-технічної допомоги наших стратегічних союзників.

"Варто говорити про те, що Сполучені штати заявили про передання нам військово-технічого спорядження на приблизно 250 мільйонів доларів, схожу суму озвучила Британія", - сказав експерт.

Додамо, міністр оборони України Рустем Умєров оголосив головні результати засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", яке відбулося у п’ятницю, 6 вересня, у німецькому місті Франкфурті-на-Майні.

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