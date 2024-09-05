Атака на Полтаву: Зеленський розповів, як сталася трагедія

Президент повідомив, що ракета прилетіла дуже швидко і люди не встигли спуститися до бомбосховища.

Російські ракети, які влучили у військовий навчальний заклад Полтави, летіли всього три хвилини, і багато людей загинули або зазнали поранень, коли спускалися до укриття.

Про це президент України Володимир Зеленський сказав у інтерв'ю NBC News.

Зеленський прокоментував телеканалу атаку на Полтаву, яку російські війська здійснили 3 вересня.

"Це був ракетний удар. Прорахований удар. Зараз є інформація, що ракета летіла біля 3 хвилин. Люди не встигли спуститися у бомбосховище", – повідомив президент.

"Зараз вважається, що багато з них були поранені чи вбиті, коли спускалися у бомбосховище, тобто люди зреагували достатньо швидко, але їм не вдалося зберегти себе", – додав глава держави.

Зауважимо, що це інтерв'ю із Зеленським було записано саме в день ракетного удару по Полтаві.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Інституту зв’язку у Полтаві кількість загиблих станом на 5 вересня зросла до 54. Під завалами можуть перебувати ще п’ятеро людей.

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