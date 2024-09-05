Перше призначення: Рада обрала нового очільника МЗС

Депутати Верховної Ради проголосували за обрання нового очільника МЗС. Ним став Сибіга Андрій Іванович.

"За" -258 депутатів.

Нагадаємо, 4 вересня стало відомо, що очільник МЗС України Дмитро Кулеба йде у відставку.

Він очолював міністерство від 4 березня 2020 року, ставши наймолодшим очільником зовнішньополітичного відомства в історії України.

Як відомо, 3 вересня одразу пʼять міністрів — Олександр Камишін, Денис Малюська, Руслан Стрілець, Ірина Верещук і Ольга Стефанішина — подали до Верховної Ради заяви про відставку, а 4 вересня до них приєднався очільник МЗС Дмитро Кулеба.

Уже 4 вересня Верховна Рада України погодила звільнення міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олександра Камишіна, віцепремʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольги Стефанішиної, міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця.

Парламент підтримав звільнення міністра захисту довкілля і природних ресурсів України і міністра юстиції Дениса Малюськи. Для звільнення Ірини Верещук забракло голосів, а звільнення Дмитра Кулеби на засіданні не розглянули.

Прем’єр Денис Шмигаль за пропозицією депутатської фракції "Слуга Народу" вніс до Верховної Ради подання на призначення нових міністрів.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи зміни в уряді, заявив, що Кабміну потрібна "нова енергія".

Читайте також: