Парламент звільнив голову Фонду держмайна

Напередодні парламент провалив голосування за звільнення Коваля.
Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Рада все ж таки звільнила Коваля В.С. з посади Голови Фонду державного майна України. За – 261", – йдеться в заяві нардепа.
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Нагадаємо, напередодні Рада провалила звільнення Коваля, а також міністерки з питань реінтеграції окупованих територій Ірини Верещук та голови МЗС Дмитра Кулеби.
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