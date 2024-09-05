Парламент звільнив голову Фонду держмайна

Верховна Рада ухвалила рішення про звільнення Віталія Коваля з посади голови Фонду державного майна України

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Рада все ж таки звільнила Коваля В.С. з посади Голови Фонду державного майна України. За – 261", – йдеться в заяві нардепа.

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Результат голосування за звільнення Віталія Коваля / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Нагадаємо, напередодні Рада провалила звільнення Коваля, а також міністерки з питань реінтеграції окупованих територій Ірини Верещук та голови МЗС Дмитра Кулеби.

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