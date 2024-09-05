Верховна Ради звільнила міністерку Верещук

Напередодні урядовиця повідомила, що переходить працювати до Офісу президента.

Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністерки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Рада повторно розглянула і підтримала звільнення Ірини Верещук з посади Віцепрем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. За – 255", – йдеться в заяві нардепа.

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Результат голосування за відставку Ірини Верещук / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Нагадаємо, напередодні Верещук повідомила, що переходить на посаду заступниці керівника Офісу президента України.

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