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Верховна Ради звільнила міністерку Верещук

Верховна Ради звільнила міністерку Верещук

Ірина Верещук / Фото: Мінреінтеграції України

Напередодні урядовиця повідомила, що переходить працювати до Офісу президента.

Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністерки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"Рада повторно розглянула і підтримала звільнення Ірини Верещук з посади Віцепрем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. За – 255", – йдеться в заяві нардепа.

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Результат голосування за відставку Ірини Верещук / © Telegram-канал Ярослава Железняка
Результат голосування за відставку Ірини Верещук / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Нагадаємо, напередодні Верещук повідомила, що переходить на посаду заступниці керівника Офісу президента України.

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