Верховна Ради звільнила міністерку Верещук

Напередодні урядовиця повідомила, що переходить працювати до Офісу президента.
Верховна Рада підтримала звільнення Ірини Верещук з посади віцепрем’єр-міністерки – міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
"Рада повторно розглянула і підтримала звільнення Ірини Верещук з посади Віцепрем’єр-міністра – Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. За – 255", – йдеться в заяві нардепа.
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Нагадаємо, напередодні Верещук повідомила, що переходить на посаду заступниці керівника Офісу президента України.
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