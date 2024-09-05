На Буковині в смертельній ДТП загинув 12-річний велосипедист

На Буковині в смертельній аварії загинув 12-річний велосипедист. Правоохоронці встановили, що на хлопця наїхав 60-річний водій.

Про це повідомили у поліції Чернівецької області.

На одній із вулиць села Мариничі Путильської громади Вижницького району водій автомобіля Mercedes-Benz наїхав на велосипедиста. Під колеса потрапив 12-річний хлопець, який катався вулицею на двоколісному велосипеді. Очевидці одразу на місце пригоди викликали бригаду швидкої допомоги та правоохоронців.

"Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 12-річний місцевий житель дістав травми та під час надання йому медичної допомоги помер", – йдеться у повідомленні відомства.

Правоохоронці тіло загиблого неповнолітнього доправили на проведення судово-медичної експертизи. Водія затримали та доправили на проходження тесту на алкоголь в крові.

Відомості про смертельну аварію слідчі поліції внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Триває досудове розслідування. Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині водій автомобіля Skoda Octavia здійснив наїзд на 15-річну місцеву мешканку. Дівчинка загинула на місці.

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