На Буковине в смертельном ДТП погиб 12-летний велосипедист

На Буковине в смертельной аварии погиб 12-летний велосипедист. Правоохранители установили, что на парня наехал 60-летний водитель.

Об этом сообщили в полиции Черновицкой области.

На одной из улиц села Мариничи Путильской громады Вижницкого района водитель автомобиля Mercedes-Benz наехал на велосипедиста. Под колеса попал 12-летний мальчик, который катался по улице на двухколесном велосипеде. Очевидцы сразу на место происшествия вызвали бригаду скорой помощи и правоохранителей.

"В результате дорожно-транспортного происшествия 12-летний местный житель получил травмы и во время оказания ему медицинской помощи скончался", – говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители тело погибшего несовершеннолетнего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Водитель задержан и направлен на прохождение теста на алкоголь в крови.

Сведения о смертельной аварии следователи полиции внесли в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Продолжается досудебное расследование. Если вину мужчину докажут, то ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области водитель автомобиля Skoda Octavia совершил наезд на 15-летнюю местную жительницу. Девочка погибла на месте.

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