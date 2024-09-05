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Верховная Рада уволила министра Верещук

Верховная Рада уволила министра Верещук

Ирина Верещук/Фото: Минреинтеграции Украины

Накануне чиновница сообщила, что переходит работать в Офис президента.

Верховная Рада поддержала увольнение Ирины Верещук с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

"Рада повторно рассмотрела и поддержала увольнение Ирины Верещук с должности Вице-премьер-министра – Министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. За – 255", – говорится в заявлении нардепа.

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Итог голосования за отставку Ирины Верещук / © Telegram-канал Ярослава Железняка
Итог голосования за отставку Ирины Верещук / Фото: Telegram-канал Ярослава Железняка

Напомним, накануне Верещук сообщила, что переходит на должность заместителя руководителя Офиса президента Украины.

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