"Динамо" объявило о трансфере забивного форварда "Зари"

Киевское "Динамо" подписало нападающего луганской "Зари" Эдуардо Герреро.

Как сообщается на официальном сайте "бело-синих", 24-летний панамский футболист подписал с киевлянами контракт до лета 2029-го. За новую команду Эдуардо будет играть под 39-м номером.

Герреро выступал в составе "Зари" с февраля 2023 года. За луганскую команду он сыграл 48 матчей во всех турнирах, забив 19 голов и отдав 9 результативных передач.

В прошлом сезоне панамец провел 33 матча за "Зарю" во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 4 результативных передачи. В нынешней кампании он успел сыграть пять матчей, в которых забил один гол.

Также в активе Герреро 14 матчей и один гол в составе сборной Панамы.

"Динамо" начало новый сезон УПЛ тремя победами подряд, набрав 9 очков. В следующем туре команда Александра Шовковского 14 сентября сыграет против "Зари".

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