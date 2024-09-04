Министр Ирина Верещук станет заместителем Ермака

Подавшая в отставку министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук переходит работать в Офис президента.

Об этом она написала вечером в среду, 4 сентября, в своем Telegram-канале.

"Президент сказал, что я ему нужна в ОПУ. Поэтому перехожу на должность замглавы ОПУ. Служу Украинскому народу!" — говорится в сообщении.

Накануне председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в парламент поступило заявление от Верещук об отставке, которое будет рассмотрено на одном из ближайших пленарных заседаний.

В среду, 4 сентября, стало известно, что увольнение министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук не набрало нужного количества голосов во время голосования в Раде.

Провальное голосование по увольнению министра по вопросам реинтеграции Ирины Верещук и главы Фонда госимущества Виталия Коваля стало причиной появления на вечернем заседании фракции "Слуги народа" президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее президент Зеленский уволил Ростислава Шурму с должности заместителя руководителя Офиса президента.

Напомним, сегодня в Верховной Раде проголосовали за увольнение нескольких министров. Нардеп Ярослав Железняк рассказал, кто потерял свои должности, а кто остается работать.

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