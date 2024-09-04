Міністерка Ірина Верещук стане заступницею Єрмака

Міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, яка подала у відставку, переходить працювати до Офісу президента.

Про це вона написала увечері в середу, 4 вересня, у своєму Telegram-каналі.

"Президент сказав, що я йому потрібна в ОПУ. Тому переходжу на посаду заступниці голови ОПУ. Служу Українському народу!" - йдеться у дописі.

Напередодні голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшла заява від Верещук про відставку, яку буде розглянуто на одному з найближчих пленарних засідань.

У середу, 4 вересня, стало відомо, що звільнення міністерки з питань реінтеграції Ірини Верещук не набрало потрібної кількості голосів під час голосування у Раді.

Провальне голосування щодо звільнення міністерки з питань реінтеграції Ірини Верещук та очільника Фонду держмайна Віталія Коваля стало причиною появи на вечірньому засіданні фракції "Слуги народу" президента України Володимира Зеленського.

Раніше президент Зеленський звільнив Ростислава Шурму з посади заступника керівника Офісу президента.

Нагадаємо, сьогодні у Верховній Раді проголосували за звільнення кількох міністрів. Нардеп Ярослав Железняк розповів, хто втратив свої посади, а хто залишається працювати.

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