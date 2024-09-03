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Ирина Верещук также подала в отставку с поста главы Минреинтеграции

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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подала в отставку.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук подала в отставку.

Об этом она сообщила в своем телеграмм-канале.

«Перезагрузка. После почти трех лет в правительстве сегодня подала заявление об отставке. Благодарю президента за доверие! Спасибо премьеру и членам правительства за сотрудничество! Спасибо народным депутатам за поддержку! Спасибо команде Минреинтеграции за труд и верность делу! Служу Украинскому народу!», – написала Верещук.

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