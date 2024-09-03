В Раду поступило заявление об отставке министра Камышина

Олесандр Камышин возглавлял Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности.
В Верховную Раду поступило заявление об отставке министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина.
Об этом сообщил в Facebook спикер ВР Руслан Стефанчук.
Отметим, что кроме заявления об отставке Камышина в Раду поступили заявления об отставке министра юстиции Дениса Малюски, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца и глава Фонда госимущества Виталия Коваля.
Напомним, Камышин возглавил Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины 21 марта 2023 года.
Отметим, 27 февраля 2023 года Камышин подал в отставку с должности председателя правления "Укрзализныци" и заявил о планах возглавить офис по евроинтеграции "Укрзалізниці" в Европе.
Впоследствии экс-руководитель "Укрзалізниці" был назначен внештатным советником президента Владимир Зеленский.
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