В Раду поступило заявление об отставке министра Камышина

В Верховную Раду поступило заявление об отставке министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина.

Об этом сообщил в Facebook спикер ВР Руслан Стефанчук.

Отметим, что кроме заявления об отставке Камышина в Раду поступили заявления об отставке министра юстиции Дениса Малюски, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца и глава Фонда госимущества Виталия Коваля.

Заявления об отставке / Фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook

Напомним, Камышин возглавил Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины 21 марта 2023 года.

Отметим, 27 февраля 2023 года Камышин подал в отставку с должности председателя правления "Укрзализныци" и заявил о планах возглавить офис по евроинтеграции "Укрзалізниці" в Европе.

Впоследствии экс-руководитель "Укрзалізниці" был назначен внештатным советником президента Владимир Зеленский.

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