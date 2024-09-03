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В Раду поступило заявление об отставке министра юстиции Малюськи

В Раду поступило заявление об отставке министра юстиции Малюськи

Министр юстиции Украины Денис Малюська / Фото: Facebook/Денис Малюська

Денис Малюська возглавлял Министерство юстиции Украины с 29 августа 2019 года.

В Верховную Раду поступило заявления об отставке министра юстиции Дениса Малюськи.

Об этом сообщил в Facebook спикер ВР Руслан Стефанчук.

Отметим, что кроме заявления об отставке Малюськи в Раду поступили заявления об отставке министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслана Стрельца и глава Фонда госимущества Виталия Коваля.

Заявления об отставке / © Ruslan Stefanchuk/Facebook
Заявления об отставке / Фото: Ruslan Stefanchuk/Facebook

Напомним, Малюська возглавлял Министерство юстиции Украины с 29 августа 2019 года.

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