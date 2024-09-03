Эксперт рассказал, какие ракеты россияне использовали для удара по Полтаве

У Украины нет систем для мониторинга запусков баллистических ракет. Ракеты типа "Искандер" могут пролетать до 500 км, причем 50 км за 23 секунды.

Россияне, вероятно, нанесли удар по Полтаве баллистическими ракетами типа "Искандер-М", достигающими цели за несколько минут.

Об этом рассказал Еспресо директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых.

Валерий Рябых пояснил, что эти ракеты достигают цели спустя очень короткое время после запуска. Он отметил, что в Украине мало объектов, защищенных противоракетными системами, и в настоящее время Силы обороны не имеют возможности уничтожать такие ракеты. Он также отметил, что союзники не могут предоставить Украине средства для ударов по территории РФ.

Эксперт отметил, что у Украины нет систем для мониторинга запусков баллистических ракет. Ракеты типа "Искандер" могут пролетать расстояние до 500 км, причем на 50 км им нужно всего 23 секунды, а на максимальное расстояние – 238 секунд. Из-за отсутствия специальных систем, способных отслеживать пуски баллистических ракет с земли, наши системы могут обнаружить ракету только тогда, когда она уже на конкретной траектории. Это означает, что на эвакуацию людей есть всего несколько минут, что усложняет организацию масштабных эвакуаций.

Напомним, 3 сентября Россия атаковала баллистическими ракетами институт и больницу в Полтаве, в результате чего погибли по меньшей мере 49 человек. Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по ракетному удару. Также из-за ракетного удара по Полтаве власти объявили трехдневный траур в области, который начнется 4 сентября.

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