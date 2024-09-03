Експерт розповів, які ракети росіяни використали для удару по Полтаві

Україна не має систем для моніторингу запусків балістичних ракет. Ракети типу "Іскандер" можуть пролітати до 500 км, причому 50 км за 23 секунди.

Росіяни, ймовірно, завдали удару по Полтаві балістичними ракетами типу "Іскандер-М", які досягають цілі за кілька хвилин.

Про це розповів Еспресо директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Валерій Рябих пояснив, що ці ракети досягають цілі за дуже короткий час після запуску. Він зазначив, що в Україні мало об'єктів, захищених протиракетними системами, і наразі Сили оборони не мають можливості знищувати такі ракети. Він також зауважив, що союзники не можуть надати Україні засоби для ударів по території РФ.

Експерт зазначив, що Україна не має систем для моніторингу запусків балістичних ракет. Ракети типу "Іскандер" можуть пролітати відстань до 500 км, причому на 50 км їм потрібно лише 23 секунди, а на максимальну відстань – 238 секунд. Через відсутність спеціальних систем, які здатні відстежувати пуски балістичних ракет з землі, наші системи можуть виявити ракету лише тоді, коли вона вже на конкретній траєкторії. Це означає, що на евакуацію людей є всього кілька хвилин, що ускладнює організацію масштабних евакуацій.

Нагадаємо, 3 вересня Росія атакувала балістичними ракетами інститут і лікарню в Полтаві, внаслідок чого загинуло щонайменше 49 людей. Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через ракетний удар. Також через ракетний удар по Полтаві влада оголосила триденну жалобу в області, яка розпочнеться 4 вересня.

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