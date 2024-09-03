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Дмитро Гордон прокоментував спробу замаху на себе і назвав замовника

Дмитро Гордон прокоментував спробу замаху на себе і назвав замовника

Дмитро Гордон / Фото: ТСН.ua

Журналіст прокоментував спробу замаху на себе.

Український журналіст Дмитро Гордон прокоментував заяву Служби безпеки України (СБУ) про нейтралізацію агентів Федеральної служби Росії (ФСБ), які готували замах на нього. Гордон зазначив, що це вже не вперше.

Про це він сказав у коментарі ТСН.ua.

"На мене полюють багато років. СБУ у різні роки відкривала справу про загрозу теракту стосовно мене з боку Росіі, тож це не перша спроба замаху", - сказав він.

За словами Дмитра Гордона, він – один із головних ворогів Росії та самого російського диктатора Володимира Путіна.

"Я є іноагентом у РФ, мене включено до реєстру терористів та екстремістів", - нагадав журналіст.

Гордон зазначив, що його уже кілька разів судили у Росії та навіть "покарали" до 14 років позбавлення волі. Він переконаний, що його замовив російський диктатор Путін. 

"Такі справи ніколи не робляться без указу першої особи. Тому я стверджую, що це Путін", - сказав Гордон. 

Попри все Гордон зазначив, що він не планує їхати з України та надалі продовжить займатись своєю роботою.

Нагадаємо, СБУ затримала екснардепа, який планував підриви на "Укрзалізниці" і вбивство Гордона.

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