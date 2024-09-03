Хотели прохлады, теперь держитесь: в Украине резко изменится погода

В Украине скоро ударят морозы! Синоптики прогнозируют, что уже в текущем месяце погода резко изменится. Однако жара уступать прохладе не спешит и в некоторых регионах еще задержится. Когда ждать желанного похолодания и первых заморозков? Каких минусовых меток следует ожидать в сентябре – в эксклюзиве журналистки Людмилы Труфин для TSN.UA.

Когда ударят морозы?

В этом году сентябрь в Украине будет достаточно теплым. В ряде областей метеорологическая осень так и не наступит, однако заморозки в отдельных регионах все же ожидаются. Об этом на портале "Метеопрог" сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

"Возникновение первых заморозков может наблюдаться только в третьей декаде сентября преимущественно в северо-западных областях (особенно на Полесье), а также в высокогорной части Карпат", – говорит метеоролог.

Климатическая характеристика сентября

В целом, по его данным, переход от метеорологического лета к метеорологической осени состоится не раньше третьей декады сентября, а на юге и в Закарпатской области лето будет длиться всего месяц.

“В нынешнем году атмосферные условия над Европой складываются таким образом, что в первой половине сентября характер погоды в нашей стране ожидается по-настоящему пожилым. На большую часть территории Украины продолжит влиять малоподвижная область высокого давления, которая уже долго прослеживается над Верхней и Средней Волгой. Сохранятся также устойчивые ветры восточного и юго-восточного направления, транспортируя нам сухую и жаркую среднеазиатскую воздушную массу. Такие условия приведут к аномально теплой, солнечной и сухой погоде, по крайней мере, до середины сентября”, – отметил Кибальчич.

Период сильных ливней

По словам метеоролога, циклоническая деятельность и атмосферные фронты будут сосредоточены преимущественно над странами Балканского полуострова, акваторией Черного моря в районе Турции, Кавказа и Пиренейского полуострова. Здесь ожидаются ливни с грозами и порывистым ветром. Благодаря влиянию циклоничности над Черным морем, в южной половине Украины, в Приазовье и Крыму будут сравнительно часто проходить дожди, иногда значительные и в сопровождении гроз.

“Учитывая ожидаемые циркуляционные особенности атмосферы, переход от метеорологического лета к метеорологической осени (когда среднесуточная температура устойчиво опускается ниже +15°С) состоится не раньше третьей декады сентября, а на юге и Закарпатье лето будет длиться в течение всего месяца. Таким образом, среднемесячная температура воздуха на подавляющей части Украины предусматривается в пределах +15…+20°С, в Карпатах +13…+14°С, что примерно на 1,5 – 2°С выше климатической нормы”, – говорит метеоролог .

Погода стабилизируется?

Уже во второй половине сентября температура воздуха в Украине значительно снизится и приблизится к средней многолетней норме.

“В процессе похолодания возрастет вероятность осадков, однако в большинстве областей их количество окажется недостаточным. Прогнозируемое количество осадков за месяц составит в пределах 25 – 65 мм, в Карпатах 90 – 120 мм, что на 10 – 30% ниже норм, на юге и в Карпатах около нормы. Вместе с этим, наибольшие риски дефицита осадков будут наблюдаться в северных и восточных регионах, где уже к концу августа фиксируется сильная и длительная засуха, что приводит к увяданию многих растений и сельскохозяйственных культур, а некоторые породы деревьев и кустарников отнюдь на пределы усыхания., поскольку производительных запасов влажности в метром слое почвы практически не осталось. Добавятся также суховейные явления и высокая степень пожарной опасности, которая уже длительный период времени держится на самом высоком 5 классе”, – объяснил синоптик.

Загрязнение воздуха

Кроме того, что большинство областей Украины до сих пор испытывают на себе жару и находятся под угрозой пожарной опасности, появилась еще одна беда. В частности, киевляне жалуются на ухудшение качества воздуха. В КГГА назвали причину.

По состоянию на 08:00 3 сентября уровень загрязненности атмосферного воздуха в Киеве средний. Радиационный фон по всему городу – в норме. Об этом сообщает Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА. Временное ухудшение качества атмосферного воздуха, вероятно, вызвано пожарами в экосистемах, в частности, горением торфа в 6 очагах общей площадью 3,74 га в Броварском районе Киевской области, что также является возможной причиной неприятного запаха в столице. Ветер северо-восточный”, – отметили в КГГА.

В Киеве ухудшилось качество воздуха! В области горят торфяники

В случае появления задымленности людям рекомендовали закрыть окна, а также отказаться от прогулок и физической активности на открытом воздухе. А поскольку погода еще достаточно летняя, а свет продолжают безбожно выключать – киевлянам приходится плавиться в квартирах.

Прогноз погоды на неделю

Что касается жителей других регионов страны, то в течение этой недели следует ожидать преимущественно сухую и теплую погоду, а также устойчивые восточные ветры. По данным метеоролога, существенных осадков не предполагается, за исключением южной половины Украины, где будут периодически проходить дожди разной интенсивности.

В течение ближайшей недели ожидается преимущественно сухая и теплая погода / Фото: pixabay.com

"В среду, 4 сентября, неустойчивая погода с осадками ожидается в центральных, южных регионах и Винницкой области. Кое-где пройдут сильные ливни с грозами. В остальных областях преимущественно сухо", – говорит Кибальчич.

В четверг, 5 сентября, в большинстве областей Украины осадки не прогнозируются. И только в южных областях, а также в Крыму местами пройдут кратковременные дожди. А вот в пятницу на всей территории Украины будет преобладать солнечная погода, без осадков, говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

Прогноз на выходные

В субботу и воскресенье – во всех областях Украины сохранится малооблачная погода без осадков.

В субботу, 7 сентября, во всех областях Украины сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер восточного направления, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20°С, в северных и восточных областях +10…+15°С; днем +25...+30°С. В воскресенье, 8 сентября, в Украине преимущественно без осадков, лишь днем в Крыму и местами в южных областях пройдут небольшие дожди, временами с грозой. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18°С, в северных и восточных областях +9…+14°С; днем +23...+28°С”, – сообщили в Укргидрометцентре.

Ранее синоптики сообщили, что в сентябре средняя месячная температура воздуха в Украине прогнозируется в пределах 15-20 градусов (в Карпатах 13-14 градусов), что на 2 градуса выше нормы.

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