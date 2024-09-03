Хотіли прохолоди – тепер тримайтеся: в Україні різко зміниться погода

В Україні скоро вдарять морози!? Синоптики прогнозують, що вже цього місяця погода різко зміниться. Однак спека поступатися прохолоді не поспішає і в деяких регіонах ще затримається. Коли очікувати бажаного похолодання та перших заморозків? Яких мінусових позначок слід очікувати у вересні – в ексклюзиві журналістки Людмили Труфин для TSN.UA.

Коли вдарять морози?

Цього року вересень в Україні буде доволі теплим. У низці областей метеорологічна осінь так і не настане, однак заморозки в окремих регіонах все ж очікуються. Про це на порталі "Метеопрог" повідомив кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич.

“Виникнення перших заморозків може спостерігатися лише у третій декаді вересня переважно в північно-західних областях (особливо на Поліссі), а також у високогірній частині Карпат”, – каже метеоролог.

Кліматична характеристика вересня

Загалом, за його даними, перехід від метеорологічного літа до метеорологічної осені відбудеться не раніше третьої декади вересня, а на півдні та в Закарпатській області літо триватиме протягом усього місяця.

“В нинішньому році атмосферні умови над Європою складаються таким чином, що в першій половині вересня характер погоди в нашій країні очікується по-справжньому літнім. На більшу частину території України продовжить впливати малорухома область високого тиску, яка вже тривалий час простежується над Верхньою і Середньою Волгою. Збережуться також стійкі вітри східного та південно-східного напрямку, транспортуючи до нас суху і спекотну середньо-азійську повітряну масу. Такі умови призведуть до аномально теплої, сонячної та сухої погоди принаймні до середини вересня”, – зазначив Кібальчич.

Період сильних злив

За словами метеоролога, циклонічна діяльність та атмосферні фронти будуть зосереджені переважно над країнами Балканського півострова, над акваторією Чорного моря в районі Туреччини, Кавказу та Піренейського півострова. Тут очікуються зливи з грозами і поривчастим вітром. Завдяки впливу циклонічності над Чорним морем, у південній половині України, у Приазов'ї та в Криму порівняно часто проходитимуть дощі, іноді значні та в супроводі гроз.

“Враховуючи очікувані циркуляційні особливості атмосфери, перехід від метеорологічного літа до метеорологічної осені (коли середньодобова температура стійко опускається нижче +15 °С) відбудеться не раніше третьої декади вересня, а на півдні та на Закарпатті літо триватиме протягом усього місяця. Таким чином, середньомісячна температура повітря на переважній частині України передбачається в межах +15…+20 °С, у Карпатах +13…+14 °С, що приблизно на 1,5–2 °С вище за кліматичну норму”, – каже метеоролог.

Погода стабілізується?

Вже у другій половині вересня температура повітря в Україні відчутно знизиться і наблизиться до середньої багаторічної норми.

“У процесі похолодання зросте ймовірність опадів, однак у більшості областей їхня кількість виявиться недостатньою. Прогнозована кількість опадів за місяць буде в межах 25–65 мм, в Карпатах 90–120 мм, що на 10–30% нижче за норм у, на півдні та в Карпатах – близько до норми. Водночас найбільші ризики дефіциту опадів спостерігатимуться у північних і східних регіонах, де вже станом на кінець серпня фіксується сильна та тривала посуха, що призводить до в'янення багатьох рослин і сільськогосподарських культур, а деякі породи дерев і кущів зовсім на межі висихання, оскільки продуктивних запасів вологості в метровому шарі ґрунту практично не залишилося. Додадуться також суховійні явища та високий ступінь пожежної небезпеки, яка вже тривалий період часу тримається на найвищому, 5 класі”, – пояснив синоптик.

Забруднення повітря

Окрім того, що більшість областей України досі відчувають на собі спеку та перебувають під загрозою пожежної небезпеки, з’явилося ще одне лихо. Зокрема, кияни скаржаться на погіршення якості повітря. У КМДА назвали причину.

“Станом на 08:00 3 вересня рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній. Радіаційний фон у всьому місті – в нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. Тимчасове погіршення якості атмосферного повітря, ймовірно, спричинене пожежами в екосистемах, зокрема горінням торфу в 6-ти осередках загальною площею 3,74 га у Броварському районі Київської області, що також є можливою причиною неприємного запаху у столиці. Вітер північно-східний”, – зазначили у КМДА.

У Києві погіршилася якісь повітря! В області горять торфовища

У разі появи задимленості людям рекомендували зачинити вікна, а також відмовитися від тривалих прогулянок і фізичної активності на відкритому повітрі. Оскільки погода ще доволі літня, а світло продовжують безбожно відключати – киянам доводиться плавитися у квартирах.

Прогноз погоди на тиждень

Щодо жителів інших регіонів країни, то впродовж поточного тижня варто очікувати переважно сухої й теплої погоди, а також стійких східних вітрів. За даними метеоролога, істотних опадів не передбачається, за винятком південної половини України, де періодично проходитимуть дощі різної інтенсивності.

Впродовж найближчого тижня очікується переважно суха й тепла погода / Фото: pixabay.com

"В середу, 4 вересня, нестійка погода з опадами очікується у центральних, південних регіонах та на Вінниччині. Подекуди пройдуть сильні зливи з грозами. В решті областей переважно сухо”, – каже Кібальчич.

У четвер, 5 вересня, в більшості областей України опадів не прогнозується. І лише в південних областях, а також у Криму місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. А от у п'ятницю по всій території України переважатиме сонячна погода, без опадів, йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру.

Прогноз на вихідні

Щодо суботи та неділі – в усіх областях України утримається малохмарна погода без опадів.

“В суботу, 7 вересня, в усіх областях України утримається малохмарна погода без опадів. Вітер східного напрямку, 7–12 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, у північних і східних областях +10…+15 °С, вдень +25...+30 °С. В неділю, 8 вересня, в Україні переважно без опадів, лише вдень у Криму та місцями в південних областях пройдуть невеликі дощі, часом з грозою. Вітер східний, 5–10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, у північних і східних областях +9…+14 °С; вдень +23...+28 °С”, – повідомили в Укргідрометцентрі.

Раніше синоптики повідомили, що у вересні середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 15–20 градусів (у Карпатах 13-14 градусів), що на 2 градуси вище за норму.

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