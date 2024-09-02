Де в Україні спаде спека і пройдуть дощі: прогноз на тиждень, 2-8 вересня

Літня спека триматиметься і в перший тиждень осені. Однак в деяких областях пройдуть грозові дощі.

Про це повідомив метеоролог Ігор Кібальчич.

За його даними, практично протягом усієї першої декади вересня погодні умови в нашій країні визначатимуться впливом південно-західної периферії потужного та малорухомого антициклону, центр якого розташується над північно-східною Європою. Тому істотних опадів не передбачається, за винятком південної половини України, де періодично проходитимуть дощі різної інтенсивності.

Понеділок, 2 вересня

На більшій частині території України опадів не передбачається. Лише вдень та ввечері у Приазов'ї, Запорізькій області та у Криму пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер східний, 5 - 10 м/с, на сході 9 - 14 м/с. Температура повітря вночі становитиме +17...+22 °С, вдень +28...+33 °С. У Карпатах вночі +8...+13 °С, вдень +20...+25 °С.

Вівторок, 3 вересня

У Приазов'ї та центральних регіонах, вдень також місцями на Харківщині пройдуть дощі з грозами, місцями можливі шквали, 15 – 20 м/с. В решті регіонів України без істотних опадів. Вітер східний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі у західних областях +12…+17 °С, на решті території +17…+22 °С, вдень +28…+33 °С, на Закарпатті до +35 °С.

Середа, 4 вересня

Нестійка погода з опадами очікується у центральних, південних регіонах та на Вінниччині. Подекуди пройдуть сильні зливи з грозами. У решті областей переважно сухо. Вітер південно-східний, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі +17...+22 °С, вдень +27...+32 °С.

Четвер, 5 вересня

Під впливом південно-західної периферії антициклону у більшості областей України опадів не прогнозується. Лише у південних областях, а також у Криму місцями пройдуть короткочасні грозові дощі. Вітер східний, 7 – 12 м/с, у Приазов'ї та на півдні місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +16...+21 °С, вдень +27...+32 °С.

П'ятниця, 6 вересня

По всій території України переважатиме сонячна погода, без опадів. Вітер східний, 7 – 12 м/с, у південних та східних областях місцями пориви, 15 – 20 м/с. Температура повітря вночі +16…+21 °С, у північних та східних областях +10…+15 °С; вдень +25...+30 °С.

Субота, 7 вересня

В усіх областях України утримається малохмарна погода без опадів. Вітер східного напрямку, 7 - 12 м/с. Температура повітря вночі +15…+20 °С, у північних та східних областях +10…+15 °С; вдень +25...+30 °С.

Неділя, 8 вересня

В Україні переважно без опадів, лише вдень у Криму та місцями у південних областях пройдуть невеликі дощі, часом з грозою. Вітер східний, 5 - 10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18 °С, у північних та східних областях +9…+14 °С; вдень +23...+28 °С.

Раніше синоптики повідомили, що у вересні середня місячна температура повітря в Україні прогнозується в межах 15-20 градусів (в Карпатах 13-14 градусів), що на 2 градусів вище за норму.