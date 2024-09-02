Як зберігати домашнє вино, чи можна зберігати його в пластикових пляшках.

Ми звикли зберігати домашнє вино в пластикових пляшках. Взагалі пластиковий посуд — це невіддільна частина нашого побуту, ми часто користуємося пластиковими пляшками для тримання молока чи компотів, інших різноманітних продуктів. Це зручно та доступно. Переваги використання пластикових ємностей в тому, що у них низька ціна, різні об'єми, їх легко мити, в пластикових пляшках можна зброджувати, є можливість їх повторно використовувати.

Але, як стверджують фахівці, до зберігання вина, алкоголю у пластиковій тарі є багато серйозних запитань.

Чи можна зберігати вино в пластикових пляшках

Пластикові пляшки не є придатними для довготривалого зберігання вина та взагалі алкоголю. Тому що алкоголь будь-якого градуса є певним хімічним середовищем. Перебуваючи у звичайному пластиковому посуді, спиртний напій взаємодіє з полімерами, які вивільняються та потрапляють у рідину. Як наслідок, змінюється смак напою, полімери потрапляють до людського організму, що завдає йому неабиякої шкоди. Світло, яке проникає через таку тару, також погіршує смак та аромат вина. Ще одна велика проблема під час використання пластику — він здатний пропускати повітря та інші гази. Внаслідок цього відбуваються процеси окислення.

Як правильно зберігати вино

Найкраще зберігати вино в скляній тарі. В пластиковій — якщо є спеціальне маркування, яке дозволяє таке зберігання.

Термін придатності вина багато в чому залежить від того, в яких умовах зберігається напій. Якщо воно зберігається в спеціальному пластику, слід враховувати, що термін його придатності становить близько 3 місяців, але якщо вино зберігається в прохолодному місці, куди не проникає сонячне світло за оптимальної температури +5+15 градусів.

Найкращими умовами для зберігання вина є скляний посуд, температура від 12 до 24°C, вологість повітря від 65-75%, горизонтальне положення, в місцях, куди не досягають сонячне світло та вібрації.

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