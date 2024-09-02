Как хранить домашнее вино, можно ли хранить его в пластиковых бутылках

Мы привыкли хранить домашнее вино в пластиковых бутылках. Вообще пластиковая посуда – это неотделимая часть нашего быта, мы часто пользуемся пластиковыми бутылками для молока или компотов, других продуктов. Это удобно и доступно. Преимущества использования пластиковых емкостей в том, что у них низкая цена, разные объемы, их легко мыть, в пластиковых бутылках можно сбраживать, есть возможность их повторно использовать.

Но, как утверждают специалисты, к хранению вина, алкоголя в пластиковой таре — много серьезных вопросов.

Можно ли хранить вино в пластиковых бутылках

Пластиковые бутылки не подходят для длительного хранения вина и вообще алкоголя. Потому что алкоголь любого градуса является определенной химической средой. Находясь в обычной пластиковой посуде, спиртной напиток взаимодействует с полимерами, которые высвобождаются и попадают в жидкость. Как следствие, меняется вкус напитка, полимеры попадают в человеческий организм, что наносит ему большой вред. Свет, проникающий через такую тару, также ухудшают вкус и аромат вина. Еще одна большая проблема при использовании пластика – он способен пропускать воздух и другие газы. В результате происходят процессы окисления.

Как правильно хранить вино

Лучше всего хранить вино в стеклянной таре. В пластиковой — если есть специальная маркировка, разрешающая такое хранение.

Срок годности вина во многом зависит от того, в каких условиях напиток хранится. Если оно хранится в специальном пластике, следует учитывать, что срок его годности составляет около 3 месяцев, но это если вино хранится в прохладном месте, куда не проникает солнечный свет при оптимальной температуре +5+15 градусов.

Наилучшими условиями для хранения вина являются стеклянная посуда, температура от 12 до 24°C, влажность воздуха от 65-75%, горизонтальное положение, в местах, куда не достигают солнечный свет и вибрации.

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