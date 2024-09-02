Анна Кошмал отвела 6-летнего сына в первый класс и растрогала кадрами с праздничной линейки

Мальчик будет учиться в одной из частных школ Киева.

Украинская актриса Анна Кошмал поделилась радостной новостью, что отвела 6-летнего сына в первый класс.

Об этом знаменитость рассказала в своем Instagram. Миша будет учиться в одной из частных школ Киева. Артистка выбирала учебные заведения, где есть различные образовательные программы, в частности такие, которые развивали бы ребенка в разных направлениях. Конечно, Анна Кошмал брала во внимание питание, а также меры безопасности, которые предоставляет школа, особенно укрытие.

"Мы так давно это представляли и так долго этого ждали. И вот наконец-то Миша идет в первый класс. Это большое событие для нашей семьи", — поделилась актриса.

Сын Анны Кошмал пошел в первый класс / Фото: instagram.com/smorkovkina

К слову, уже сегодня, 2 сентября, у Миши была первая праздничная линейка. В фотоблоге Анна Кошмал показала кадры, как ее сын в школьной форме шагает за руку со своей учительницей.

"Ну, все… Пошел ребенок в первый класс", — поделилась знаменитость.

Напомним, недавно жена юмориста Евгения Кошевого показала, как они с мужем отвели дочерей в школу. Варвара в этом году перешла в 11 класс, а Серафима – в 4.

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