Анна Кошмал відвела 6-річного сина до першого класу і розчулила кадрами зі святкової лінійки

Українська акторка Анна Кошмал поділилася радісною новиною, що відвела 6-річного сина до першого класу.

Про це знаменитість розповіла у своєму Instagram. Мишко навчатиметься в одній із приватних шкіл Києва. Артистка обирала навчальні заклади, які мають різні освітні програми, зокрема такі, які б розвивали дитину в різних напрямках. Звичайно, Анна Кошмал брала до уваги харчування, а також заходи безпеки, які надає школа, насамперед укриття.

"Ми так давно це уявляли і так довго на це чекали. І от нарешті Мишко йде до першого класу. Це велика подія для нашої родини", — поділилася акторка.

Син Анни Кошмал пішов до першого класу / Фото: instagram.com/smorkovkina

До слова, вже сьогодні, 2 вересня, у Мишка була перша святкова лінійка. У фотоблогу Анна Кошмал показала кадри, як її син у шкільній формі крокує за руку зі своєю вчителькою.

"Ну, все…Пішла дитина до першого класу", — поділилася знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно дружина гумориста Євгена Кошового показала, як вони з чоловіком відвели доньок до школи. Варвара цьогоріч перейшла до 11 класу, а Серафима – до 4.

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