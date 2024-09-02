Дружина Дмитра Комарова в міні блиснула стрункими ніжками та похизувалася новим захопленням

Дружина ведучого "Світу навиворіт" та журналіста Дмитра Комарова похизувалася своїм новим захопленням.

Зокрема, модель та ведуча Олександра Кучеренко показалася в спортивній формі, мініспідниця якої підкреслила її стрункі ніжки. Обраниця Комарова поділилася, що захопилася паддл тенісом. Наразі цей вид спорту стає дедалі популярнішим у світі, хоча в Україні його офіційно визнали лише 2021 року. Нині ж і Олександра почала активно ним займатися.

Олександра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

"От і мене захопив цей спорт, що стрімко набирає обертів по всьому світу: в Іспанії та Аргентині за популярністю ця гра поступається лише футболу. Паддл теніс в Україні визнали офіційним видом спорту 2021 року. Хоча гра - далеко не нова", - поділилася обраниця ведучого.

Олександра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

Олександра Кучеренко говорить, що неабияк в захваті від свого нового захоплення. Коли модель займається паддл тенісом, то отримує заряд позитивних емоцій. Хоч гра й схожа на великий теніс, утім має відмінності. До слова, вона легша, доступніша і вимагає меншого фізичного навантаження.

"На відміну від тенісу, паддл - це не силова гра, навіть на професійному рівні. Вона більш доступна, досить легка в освоєнні та за фізичним навантаженням, так що грати починаєш вже від першого тренування. Тож, я просто в захваті від мого нового хобі! Це спортивно, активно, позитивно і ще - надзвичайно естетично", - поділилася Олександра.

Олександра Кучеренко / Фото: instagram.com/aakucherenko

Нагадаємо, Дмитро Комаров та Олександра Кучеренко від 2019 року живуть у шлюбі. Пара не надто охоче відкриває завісу особистого життя та тримає всі подробиці в таємниці. Утім, раніше редакція сайту ТСН.ua писала, як закохані познайомилися, яким було їхнє весілля та що говорить про майбутніх дітей.

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