Удар по реабілітаційному центру в Сумах: зросла кількість постраждалих

У Сумах в результаті обстрілу постраждали 18 осіб, серед яких шестеро дітей. Рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару, завданого Росією ввечері 1 вересня.

Про це повідомило МВС України.

Внаслідок атаки РФ зазнали пошкоджень будівлі центру соціально-психологічної реабілітації дітей і дитячого будинку, а також шість багатоквартирних житлових будинків. Також пошкоджено близько 400 вікон у житлових будинках. На місці події працюють екстрені служби.

2 вересня волонтери в Сумах видаватимуть власникам пошкоджених помешкань плівку та OSB-плити для закриття вибитих вікон. Оперативний штаб із ліквідації наслідків удару працює в укритті школи №22.

Нагадаємо, 31 серпня ворог завдав ракетного удару по території однієї з громад Сумського району, внаслідок чого постраждали вантажні зерновози, які повинні були використовуватися для збору та транспортування урожаю.

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