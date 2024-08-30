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Обстріл підприємства у Сумах: росіяни вбили двох жінок - подробиці трагедії

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Обстріл підприємства у Сумах: росіяни вбили двох жінок - подробиці трагедії

Обстріл Сум 30 серпня

Окупанти обстріляли Суми

Російські окупанти атакували цивільне підприємство у Сумах. Росіяни вбили двох жінок, віком 37 та 48 років. 

Про це з місця події повідомила кореспондентка ТСН Оксана Солодовник. 

"Із 13 поранених працівників підприємства госпіталізували 6. На жаль, медикам не вдалось врятувати життя 48-річної жінки. Вона отримала вкрай важкі поранення і померла у лікарні. Тривалий час не виходила на звязок ще одна працівниця підприємства. Згодом тіло 37-річної жінки рятувальники дістали з-під завалів. Ще 7робітникам медики надали допомогу і вони лікуються амбулаторно", - каже кореспондентка ТСН. 

Наслідки удару по Сумах / ©
Наслідки удару по Сумах

В.о міського голови Сум Артем Кобзар каже, що окупанти вдарили по цивільному підприємству. Там знищено дороговартісне обладнання. 

Відомо, що надзвичайникам вдалось локалізувати займання. У деяких районах міста все ще чути запах диму. Триває ліквідація пожежі. 

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: ТСН НОВИНИ за 30 серпня 2024 | Новини України СЬОГОДНІ НАЖИВО

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 серпня, близько 01:30 години окупанти атакували підприємство в Сумах.

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