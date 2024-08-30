Росіяни обстріляли Суми: багато поранених

Ворог продовжує порушувати закони та звичаї ведення війни, завдаючи ударів по мирному населенню.

У п'ятницю, 30 серпня, близько 01:30 години окупанти атакували підприємство в Сумах. Внаслідок авіаударів поранення дістали 9 осіб.

Про це повідомляють у Сумській обласній прокуратурі.

Наразі триває ліквідація наслідків пожежі.

"Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів", – додали у прокуратурі.

Нагадаємо, 24 серпня росіяни атакували приватний сектор міста. 40-річний чоловік не вижив. Серед семи поранених - двоє у тяжкому стані. Руйнувань зазнали понад 2 десятки приватних будинків, багатоповерхівки та офісні споруди.

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