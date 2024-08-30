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Новий удар ЗС РФ: "Шахеди" всю ніч атакували Україну

Новий удар ЗС РФ: "Шахеди" всю ніч атакували Україну

Мобільна вогнева група

ППО працювала у низці регіонів.

У ніч проти 30 серпня 2024 року росіяни знову атакували Україну.

Про деталі повідомили у Повітряних силах України.

"Ворог завдав удару балістичною ракетою "Іскандер-М" із Криму та 18 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" із районів Приморсько-Ахтарська та Курська. У результаті протиповітряного бою збито 12 ударних БпЛА  "Shahed-131/136", чотири – локаційно втрачені (упали самостійно)", - йдеться у повідомленні.

Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Миколаївській, Дніпропетровській, Херсонській та Сумській областях.

Раніше стало відомо, що окупанти атакували безпілотниками промисловий об’єкт у Полтавській області.

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