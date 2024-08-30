Новый удар ВС РФ: "Шахеды" всю ночь атаковали Украину

В ночь на 30 августа 2024 года россияне снова атаковали Украину.

О деталях сообщили в Воздушных силах Украины.

"Враг нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" из Крыма и 18 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из районов Приморско-Ахтарска и Курска. В результате противовоздушного боя сбито 12 ударных БпЛА "Shahed-131/136" – локационно потеряны (упали самостоятельно)", — говорится в сообщении.

Противовоздушная оборона работала в Винницкой, Николаевской, Днепропетровской, Херсонской и Сумской областях.

Ранее стало известно, что оккупанты атаковали беспилотниками промышленный объект в Полтавской области.