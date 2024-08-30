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Враг захватил деревню Корнево, что на Курщине — Deep State

Враг захватил деревню Корнево, что на Курщине — Deep State

Враг продвинулся в Михайловке / Фото: Associated Press

Аналитики обновили карту боевых действий.

Карта боевых действий на фронте обновлена.

Об этом информируют аналитики мониторингового канала Deep State.

Так, стало известно, что враг захватил село Коренево (Курщина), а также продвинулся в Михайловке, возле Пантелеймоновки, Песчаного и Андреевки.

"Многие изменения в процессе верификации или информация в сутки отсутствуют", — говорится в сообщении.

Напомним, замглавы ЦРУ Дэвид Коэн считает, что российские войска столкнутся с "тяжелой борьбой" во время попытки вернуть контроль над территориями в Курской области РФ, которые были потеряны во время наступления украинской армии.

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