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Украиной двигаются вражеские беспилотники: где они кружат

Украиной двигаются вражеские беспилотники: где они кружат

Позаботьтесь о собственной безопасности / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Находитесь в укрытии.

В ночь на 30 августа 2024 года над Украиной движутся вражеские беспилотники.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

В частности, "Шахеды" из Николаева — в направлении севера Одесщины;

  • "Шахеды" из Днепропетровщины – на Харьковщину.

  • Новая группа "шахедов" из Херсона — на Николаевщину.

Поэтому в нескольких областях объявлена воздушная безопасность.

Ранее украинские бойцы показали мощную детонацию боекомплекта российской БМП-2 на Торецком направлении Донецкой области.

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