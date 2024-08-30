Украиной двигаются вражеские беспилотники: где они кружат

В ночь на 30 августа 2024 года над Украиной движутся вражеские беспилотники.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

В частности, "Шахеды" из Николаева — в направлении севера Одесщины;

"Шахеды" из Днепропетровщины – на Харьковщину.

Новая группа "шахедов" из Херсона — на Николаевщину.

Поэтому в нескольких областях объявлена воздушная безопасность.

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Ранее украинские бойцы показали мощную детонацию боекомплекта российской БМП-2 на Торецком направлении Донецкой области.

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