Украиной двигаются вражеские беспилотники: где они кружат

Находитесь в укрытии.
В ночь на 30 августа 2024 года над Украиной движутся вражеские беспилотники.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.
В частности, "Шахеды" из Николаева — в направлении севера Одесщины;
- "Шахеды" из Днепропетровщины – на Харьковщину.
-
Новая группа "шахедов" из Херсона — на Николаевщину.
Поэтому в нескольких областях объявлена воздушная безопасность.
Ранее украинские бойцы показали мощную детонацию боекомплекта российской БМП-2 на Торецком направлении Донецкой области.
Читайте также: