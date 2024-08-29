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Ночью Украину атаковали беспилотники и ракеты: где раздались взрывы

Ночью Украину атаковали беспилотники и ракеты: где раздались взрывы

Дроны напали на Украину ночью / Фото: ТСН.ua

Украинцев ждала неспокойная ночь.

В ночь на 29 августа 2024 года Украину атаковали вражеские беспилотники.

Почти на всей территории Украины была объявлена воздушная опасность.

Также была информация от мониторинговых каналов об атаке и ракетах.

Взрывы, в частности, раздались:

  • Харьков;

  • Кривой Рог/р-н;

  • Павлоград;

  • Кропивницкий р-н;

  • Кременчуг (Полтавщина);

  • Бориспольский р-н (Киевщина);

  • Херсон;

  • Черкассы/р-н;

  • Киев, Днепропетровщина, Полтавщина;

  • Обуховский р-н (Киевщина);

  • Пригород Киева;

  • Бровары/Киев.

Напомним, что в Сумской области произошли 220 взрывов, есть раненые гражданские.

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