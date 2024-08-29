Ночью Украину атаковали беспилотники и ракеты: где раздались взрывы

Украинцев ждала неспокойная ночь.
В ночь на 29 августа 2024 года Украину атаковали вражеские беспилотники.
Почти на всей территории Украины была объявлена воздушная опасность.
Также была информация от мониторинговых каналов об атаке и ракетах.
Взрывы, в частности, раздались:
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Харьков;
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Кривой Рог/р-н;
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Павлоград;
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Кропивницкий р-н;
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Кременчуг (Полтавщина);
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Бориспольский р-н (Киевщина);
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Херсон;
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Черкассы/р-н;
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Киев, Днепропетровщина, Полтавщина;
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Обуховский р-н (Киевщина);
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Бровары/Киев.
Напомним, что в Сумской области произошли 220 взрывов, есть раненые гражданские.
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