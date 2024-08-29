Ночью Украину атаковали беспилотники и ракеты: где раздались взрывы

В ночь на 29 августа 2024 года Украину атаковали вражеские беспилотники.

Почти на всей территории Украины была объявлена воздушная опасность.

Также была информация от мониторинговых каналов об атаке и ракетах.

Взрывы, в частности, раздались:

Харьков;

Кривой Рог/р-н;

Павлоград;

Кропивницкий р-н;

Кременчуг (Полтавщина);

Бориспольский р-н (Киевщина);

Херсон;

Черкассы/р-н;

Киев, Днепропетровщина, Полтавщина;

Обуховский р-н (Киевщина);

Пригород Киева ;

Бровары/Киев.

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Напомним, что в Сумской области произошли 220 взрывов, есть раненые гражданские.

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