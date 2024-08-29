Астрологический прогноз на 29 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в случае приступов лени необходимо вспомнить о приятном занятии – своем хобби, оно «расшевелит» и подтолкнет к действиям.

Символ дня: Сосуды с живой и мертвой водой.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: тигровый и соколиный глаз.

За какую часть тела отвечает: ноги – колени.

Болезни дня: болезни нынешнего дня могут представлять серьезную опасность, поэтому не стоит тянуть с обращением к врачу.

Питание дня: важно максимально сократить употребление жидкости – как в ее чистом виде, так и в блюдах и продуктах.

Стрижка дня: стричься нежелательно.

Дачные работы дня: один из лучших дней для садово-огородных работ

Магия и мистика дня: можно гадать на картах Таро.

Сны дня: е все сны нынешней ночи являются вещими, но это не значит, что их можно игнорировать.

Табу дня: нельзя вмешиваться в чужие семейные конфликты.

Цитата дня: «Никто не совершает большей ошибки, чем тот, кто ничего не делает, лишь потому, что мог сделать совсем немного» (Эдмунд Берк).

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