Астрологический прогноз на 29 августа

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в случае приступов лени необходимо вспомнить о приятном занятии – своем хобби, оно «расшевелит» и подтолкнет к действиям.
Символ дня: Сосуды с живой и мертвой водой.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: тигровый и соколиный глаз.
За какую часть тела отвечает: ноги – колени.
Болезни дня: болезни нынешнего дня могут представлять серьезную опасность, поэтому не стоит тянуть с обращением к врачу.
Питание дня: важно максимально сократить употребление жидкости – как в ее чистом виде, так и в блюдах и продуктах.
Стрижка дня: стричься нежелательно.
Дачные работы дня: один из лучших дней для садово-огородных работ
Магия и мистика дня: можно гадать на картах Таро.
Сны дня: е все сны нынешней ночи являются вещими, но это не значит, что их можно игнорировать.
Табу дня: нельзя вмешиваться в чужие семейные конфликты.
Цитата дня: «Никто не совершает большей ошибки, чем тот, кто ничего не делает, лишь потому, что мог сделать совсем немного» (Эдмунд Берк).
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