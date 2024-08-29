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Астрологический прогноз на 29 августа

Астрологический прогноз на 29 августа

Сосуды с живой и мертвой водой - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: в случае приступов лени необходимо вспомнить о приятном занятии – своем хобби, оно «расшевелит» и подтолкнет к действиям. 

Символ дня: Сосуды с живой и мертвой водой. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7. 

Счастливый цвет дня: зеленый. 

Счастливые камни дня: тигровый и соколиный глаз.

За какую часть тела отвечает: ноги – колени. 

Болезни дня: болезни нынешнего дня могут представлять серьезную опасность, поэтому не стоит тянуть с обращением к врачу. 

Питание дня: важно максимально сократить употребление жидкости – как в ее чистом виде, так и в блюдах и продуктах. 

Стрижка дня: стричься нежелательно. 

Дачные работы дня: один из лучших дней для садово-огородных работ 

Магия и мистика дня: можно гадать на картах Таро. 

Сны дня: е все сны нынешней ночи являются вещими, но это не значит, что их можно игнорировать. 

Табу дня: нельзя вмешиваться в чужие семейные конфликты. 

Цитата дня: «Никто не совершает большей ошибки, чем тот, кто ничего не делает, лишь потому, что мог сделать совсем немного» (Эдмунд Берк). 

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