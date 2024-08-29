Астрологічний прогноз на 29 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна порада дня: у разі нападів лінощів необхідно згадати про приємне заняття – своє хобі, воно «розворушить» і підштовхне до дій.

Символ дня: Судини з живою та мертвою водою.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: зелений.

Щасливі камені дня: тигрове та соколине око.

За яку частину тіла відповідає: ноги – коліна.

Хвороби дня: хвороби цього дня можуть становити серйозну небезпеку, тому не варто зволікати зі зверненням до лікаря.

Харчування дня: важливо максимально скоротити вживання рідини – як у її чистому вигляді, так і у стравах та продуктах.

Стрижка дня: стригтися небажано.

Дачні роботи дня: один із найкращих днів для садово-городніх робіт

Магія та містика дня: можна ворожити на картах Таро.

Сни дня: всі сни нинішньої ночі є віщими, але це не означає, що їх можна ігнорувати.

Табу дня: не можна втручатися у чужі сімейні конфлікти.

Цитата дня: «Ніхто не робить більшої помилки, ніж той, хто нічого не робить, лише тому, що міг зробити зовсім небагато» (Едмунд Берк).

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