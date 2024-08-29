Стало відомо, де просунувся ворог - Deep State

Аналітики оновили мапу бойових дій.

Про це повідомляє аналітичний моніторинговий канал Deep State.

Ворог просунувся в Новогродівці, Торецьку, Михайлівці, біля Павлівки, Пантелеймонівки та Вугледару.

"Сьогодні росіяни в основному готувалися до наступного масового штурму на Покровському відтинку", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, через просування російських окупантів на Покровському напрямку та наближення лінії зіткнення в місті Покровську Донецької області від 2 вересня не працюватимуть банки.

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