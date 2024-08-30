Ворог захопив село Кореньово, що на Курщині - Deep State

Аналітики оновили мапу бойових дій.
Мапу бойових дій на фронті оновлено.
Про це інформують аналітики моніторингового каналу Deep State.
Так, стало відомо, що ворог захопив село Кореньово (Курщина), а також просунувся у Михайлівці, біля Пантелеймонівки, Піщаного та Андріївки.
"Багато змін у процесі верифікації або інформація за добу відсутня", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, заступник голови ЦРУ Девід Коен вважає, що російські війська зіткнуться з "важкою боротьбою" під час спроби повернути контроль над територіями у Курській області РФ, які було втрачено під час наступу української армії.
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