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Ворог захопив село Кореньово, що на Курщині - Deep State

Ворог захопив село Кореньово, що на Курщині - Deep State

Ворог просунувся у Михайлівці / Фото: Associated Press

Аналітики оновили мапу бойових дій.

Мапу бойових дій на фронті оновлено.

Про це інформують аналітики моніторингового каналу Deep State. 

Так, стало відомо, що ворог захопив село Кореньово (Курщина), а також просунувся у Михайлівці, біля Пантелеймонівки, Піщаного та Андріївки.

"Багато змін у процесі верифікації або інформація за добу відсутня", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, заступник голови ЦРУ Девід Коен вважає, що російські війська зіткнуться з "важкою боротьбою" під час спроби повернути контроль над територіями у Курській області РФ, які було втрачено під час наступу української армії.

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