США і Китай не погодили план завершення війни в Україні - Салліван

США і КНР не погодили конкретний план щодо переговорів про завершення війни в Україні.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

29 серпня радник президента Сполучених Штатів з питань нацбезпеки Джейк Салліван зустрівся з президентом Китаю Сі Цзіньпіном у Пекіні.

Під час зустрічі сторони обговорили повномасштабну війну в Україні, а також імовірність переговорів між президентами.

Китай неодноразово заявляв, що війну слід завершити дипломатичним шляхом, стверджує Салліван.

"Ми не дійшли до якогось конкретного плану щодо дипломатії, значною мірою тому, що Сполучені Штати дуже суворо дотримуються простої максими "нічого про Україну без України". Тож, зрештою, саме Україна має вирішити, як вона хоче продовжувати дипломатичні та переговорні процеси", - зазначив він.

Раніше повідомлялося, що Джейк Салліван вирушив до Китаю, щоб обговорити деталі можливої зустрічі глави Китаю Сі Цзіньпіна та президента США Джо Байдена. У Білому домі заявляли, що переговори в Китаї спрямовані на пом'якшення розбіжностей між двома країнами.

Нагадаємо, 23 травня уряди Бразилії та Китаю опублікували спільну заяву щодо вирішення війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру.

На відміну від представленого у лютому 2023 року мирного плану Китаю, цей план містить не 12, а шість пунктів.

Напередодні президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що Китай може відіграти ключову роль у встановленні миру в Україні.

"Я наполегливо закликаю Китай у тому, що він міг би вплинути на Путіна, покласти край цій війні, – заявив Стубб.

За словами президента, крім Китаю, важливу роль у досягненні миру може відіграти Глобальний Південь.

Китай хоче бути в центрі угоди між Україною та Росією, та в центрі взагалі всього, що відбувається в світі — міжнародний експерт

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